竹南鎮老人日間服務 7日開學囉！

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現今社會邁向高齡化，老年人口照顧成為刻不容緩議題，苗栗縣竹南鎮公所在竹南竹興里活動中心舉辦老人日間服務課程，提供長者日間團體互動環境，除了能減輕家屬負擔，還能讓長輩留在社區與家庭，透過終生學習課程，提升長輩的自我肯定與認知，促進身心健康。

竹南鎮公所指出，去年為期3個月的老人日間課程反應熱烈，考量長輩需求，今年課程延長為6個月，共有130名長輩報名，從今天起至9月28日，安排穴位按摩、健康舞、讚美操、歌唱班、編織教學、養生課程、蝶古巴特及紙捲創作等豐富課程。

鎮公所今在竹興里活動中心舉辦2017年老人日間服務開學典禮，鎮長康世明頒發文具用品給130名學員，鼓勵長輩們終身學習。

(中時)