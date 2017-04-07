說到做到愛地球 最美海灣澎湖大淨灘

為啟動2018年美麗海灣會員國聚焦澎湖縣，環保署與澎湖縣環保局、湖西鄉公所合辦於4月22日「地球日」及4月20日花火節觀光季系列活動，特於4月22日上午9時至中午13時假湖西龍門後援港舉辦全縣擴大淨灘活動，預計1500人參加。

本次淨灘活動內容不純粹只是清清海灣而已，同時加入明圓幼兒園小朋友的打鼓、淨灘前口號、首次以巨大保麗龍製作2隻可愛的「小愛」、「小美」海洋生物，介紹海洋生物因誤食廢塑膠袋、吸管、或困於海底漁網導致受傷甚而死亡，以及沙灘上常見的生活休閒、漁業釣具、醫療/個人衛生等等垃圾種類的人形動板真人演出，並藉以動態型式讓所有參與人員有更深一層體會，起因於人類的自私、隨意的把海洋當成最大垃圾場似的始用，讓原本充裕的海洋資源逐步枯竭，隨著世人保育(護)的覺醒，終於讓大家自發性的揪團來淨灘。

本次首邀縣內認養海灘的團體如：台電尖山發電廠、心覺醒文教基金會、劑公廟管理委員會副主任委員、原情味海島渡假屋、北海岸民宿、山水里辦公處、鐵線、五德、赤崁等社區發展協會、光明里、小門等水資源巡守隊同步參加。

目前報名淨灘單位持續增加中，名額有限，呼籲想參加的個人請直接跟環保局聯絡，電話06-9221778*205/206陳小姐。

澎湖為「世界最美麗港灣」是咱們鄉親盡心護海的成果，為引導更多的人共同投入海岸（環境）維護，環保局再次呼籲我們熱心臨近海域之民宿業者能參與投入認養居住地海灘，讓來澎之遊客在閒暇之餘一起來海灘撿垃圾，讓海中生物（如螃蟹、螺、貝等）有個潔淨美麗的家，共同為保護咱們之環境盡一份心力。

(中時)