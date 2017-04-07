當25年保母 她每次帶4小孩

當了25年保母的張美寧帶著托育的小朋友一起玩遊戲─小樹生果子。（呂素麗攝）

當了25年保母的張美寧與小朋友互動，她說，小朋友最喜歡在裡面搖滾。（呂素麗攝）

許多為人父母常有搞不定小孩的經驗，「1個都搞不定，何況是1人帶4個小孩？」；當了25年保母的張美寧卻能每次帶4個小孩，她說，只要把小朋友的常規訓練好，他們就會依常規走，小的學大的，大的帶小的，沒有想像中困難；她當保母每個月有60K以上的收入。

53歲的張美寧本身也生1子3女，25年前開始當保母，很巧合的是每次都托育帶4個小孩，她說，要了解小朋友的特性，把他們的吃飯、睡覺、遊戲及生活作息等常規時間調整好，小朋友像海綿一樣，再給教具、書本，因材施教，他們會依常規走，「每個小孩都是你的老師」。

張美寧已帶過20多位小孩，第1個帶的男童已經念研究所，常常會聯絡；她認為，父母會搞不定小孩主要是沒有把原則抓好，父母忙於工作，對小孩沒有耐性。

張美寧已是4個外孫的阿嬤，她當保母帶別人的孩子，但她堅持兒女要自己帶小孩，她說，小孩成長過程的黃金階段應該跟父母在一起，父母應參與孩子的成長過程，只有父母因忙於工作才不得已將小孩托育。

她曾收托1名經常反覆發燒的幼兒小寶，受過嬰幼兒疾病預防及衛生保健訓練課程的張美寧警覺有問題，提醒家長務必送醫院檢查，才發現幼兒尿道逆流，及時避免病情惡化。

高市社會局每年為有證照的保母安排18小時的在職成長課程，3年內要修滿9大類，並配合居家托育服務中心訪視，了解托育人員的托育狀況。

社會局表示，父母雙方都在上班，幼兒托育給保格的保母，每月可領取2000元至5000元的補助，相關資訊可上社會局網頁或雄愛生囝仔Fun心育兒資源。

(中時)