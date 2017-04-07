蔣智賢中職首度先發一壘 史耐德：喜歡他一壘的守備

蔣智賢今面對富邦悍將，將是中職生涯首度先發鎮守一壘。(周鎮宇攝)

中信兄弟今在新莊棒球場客場迎戰富邦悍將，近期苦吞5連敗的中信，此役先發打序與守備位置也出現變動，其中內野手蔣智賢，中職首度先發守一壘，總教練史耐德表示，曾在小聯盟時期看過他守一壘，很喜歡他在一壘的守備。

蔣智賢曾在上月29日，在比賽末段改守一壘，今面對富邦悍將，是生涯首度先發擔任一壘手，史耐德說，沒有什麼理由，只是想讓他出賽，所以就安排個位置給他。

賽前蔣智賢也積極練習一壘守備，史耐德指出，在西雅圖水手小聯盟時期，雖然蔣智賢當時是外野手，但也曾看他守過一壘，很喜歡他守一壘時的守備。

而平時擔任一壘手的彭政閔，此役則改當指定打擊，史耐德回應，畢竟有120賽事，不可能每一場都讓彭政閔來守備，也要適時做出輪休。

(中時電子報)