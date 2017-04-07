來路不明中藥別亂吃 重金屬恐超標
來路不明的中藥恐暗藏風險！根據消基會統計，去年117件中藥委託檢測，其中有8件檢出西藥成分，更有4件重金屬超標，其中汞含量竟高達1000ppm，超標33倍，且這些中藥來源多半為親友贈送或託人購買，並非藥局或醫院。
消基會去年接受委託檢測117件中藥，其中檢測有無西藥的有97件，結果發現有8件含有西藥成分，像是減肥藥中檢出利尿劑，或宣稱有治療糖尿病和失眠的中藥，卻檢出與糖尿病無關的鎮痛劑。
重金屬檢測共106件，依照「複方製劑及單味製劑之總重金屬限量於30 ppm以下」的規定，有2件檢出高達1000ppm的汞，若以「基準方其重金屬──鎘及汞的限量則須低於0.5 ppm以下，而鉛及砷的限量則須低於10ppm及3ppm以下」的標準，也有2件不合規定。
消基會指出，鉛在血液中的半衰期雖僅30天，但若在骨骼中可長達20~30年，可能影響身體神經、造血及循環系統，特別是發育中的兒童，可能會導致行為和智力發展遲緩；汞則會影響消化和神經系統，造成噁心、嘔吐及中樞神經病變。
而這些含西藥、重金屬超標的中藥，有些是親友購買，有些是來自國術館，甚至是從中國大陸帶回，多半來路不明，依《藥事法》規定，販賣偽藥可處7年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金。消基會提醒民眾，購買中藥可選擇GMP中藥廠出品，或是合法醫療院所、藥商、藥局以提高保障。
另外，有關衛福部擬修改《藥事法》，增設中藥技術士的部分，消基會也提出反對立場，游開雄說，中藥技術士可依客製化需求調配丸、散、膏、丹及水煎藥等「固有成方」中藥，但未經中醫師把關，無法針對個人體質不同對症下藥，期望主管機關針對中藥配藥上進行嚴格控管，避免產生更多不可預期的風險用藥。
(中時)
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