一例一休輔導期 勞部擬做懶人包

一例一休從4月起進入輔導期，勞動部今天說，將會製作懶人包跟範例給雇主使用，希望業者都可符合一例一休的法規。

勞動部今天召開106年度第2次勞動行政首長聯繫會報，除了連江縣有事不克出席外，其餘縣市都派員出席。會後，勞動部綜合規劃司長王厚誠出面轉述，勞動部長林美珠指示，輔導期間將會製作懶人包給和範例雇主參考。

王厚誠說，這次會議也屬於例行性的定期會議，除了例行的管考事項外，也請勞動條件及就業平等司跟職業安全衛生署向各縣市宣導日前預告的勞基法施行細則，還有4月進入輔導期的做法。

他表示，會中各縣市也提出他們目前遇到的問題，跟勞動部收集到的問題大同小異，像是南投縣提出許多雇主未給加班費，是因為不清楚加班費的算法，進入輔導期後會加強這塊。

王厚誠說，有關休息日出勤或請假等，4月底前會有2個函釋對外公布，至於特休是否可以遞延部分，未來也會透過函釋處理。1060407

(中央社)