菲總統想訪南沙 陸表示關切盼管控分歧
針對菲律賓總統杜特蒂計劃訪問菲國控制的南沙中業島及相關言論，中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，大陸對此表示關切，希望菲律賓繼續與大陸妥善地管控「涉海分歧」。
中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩在回答媒體提問時，作上述表示。
華春瑩說，中國大陸堅定地維護南海的領土主權和海洋權益，堅定地維護南海和平穩定。而當前南海局勢整體上是「趨穩向好」的，這樣的局面來之不易，值得有關各方珍惜維護。
她表示，中國大陸注意到了有關報導，並對此表示關切。希望菲律賓繼續與中國大陸妥善地管控「涉海分歧」，共同維護中菲關係健康穩定發展的局面。
杜特蒂日前說，考慮在6月12日當天前往菲國在南海爭議水域宣稱擁有主權的中業島視察，屆時將升起菲國國旗。他並下令軍隊，進駐菲國聲索主權的南海無人島礁。杜特蒂登島計畫若實現，他將成為菲國第一位造訪中業島的菲律賓總統。1050407
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。