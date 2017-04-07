菲總統想訪南沙 陸表示關切盼管控分歧

針對菲律賓總統杜特蒂計劃訪問菲國控制的南沙中業島及相關言論，中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，大陸對此表示關切，希望菲律賓繼續與大陸妥善地管控「涉海分歧」。

中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩在回答媒體提問時，作上述表示。

華春瑩說，中國大陸堅定地維護南海的領土主權和海洋權益，堅定地維護南海和平穩定。而當前南海局勢整體上是「趨穩向好」的，這樣的局面來之不易，值得有關各方珍惜維護。

她表示，中國大陸注意到了有關報導，並對此表示關切。希望菲律賓繼續與中國大陸妥善地管控「涉海分歧」，共同維護中菲關係健康穩定發展的局面。

杜特蒂日前說，考慮在6月12日當天前往菲國在南海爭議水域宣稱擁有主權的中業島視察，屆時將升起菲國國旗。他並下令軍隊，進駐菲國聲索主權的南海無人島礁。杜特蒂登島計畫若實現，他將成為菲國第一位造訪中業島的菲律賓總統。1050407

(中央社)