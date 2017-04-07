美選用戰斧飛彈襲敘軍 戰略外交都考量
美國軍方表示，美國今早對敘利亞1處軍用機場發射59枚戰斧巡弋飛彈，以回應本週稍早對平民的化武攻擊。這是五角大廈希望在攻擊同時保持安全距離，就會採用的1項主流武器。
「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，戰斧巡弋飛彈自1991年波斯灣戰爭以來，一直是美國軍事行動中不可或缺的部分，通常裝載重1000磅的彈頭。
使用戰斧巡弋飛彈最大優點之一，就是不需要任何駕駛靠近可能目標附近，基於面對敵方空防時的戰略考量，這種飛彈最遠可從1000英里（約1609公里）外的海軍驅逐艦上發射。
阿塞德政府軍採用的S-200地面防空飛彈系統威力雖較不強大，但支持他們的俄軍裝備更先進的S-300及S-400飛彈，這些系統有更好的雷達，飛行速度也較舊型防空飛彈更快。
曾任海軍軍官的華盛頓戰爭研究所（Institute for the Study of War）防禦分析師哈默（Chris Harmer）說，戰斧的爆破效果與美國載人飛機裝備的大型飛彈相比雖較弱，但對轟炸地面上的敘利亞飛機影響不大。
他也說，飛機是「軟性目標中最容易攻擊的目標」，想摧毀或損壞它們，不必出動美國最大的軍用品。
另1項讓美國決定使用戰斧飛彈的原因可能出於政治考量。美國在該地區使用的機場中，最接近攻擊目標的是土耳其的印吉利克（Incirlik）空軍基地，但在此對敘利亞政府發動作戰，可能需得到土耳其同意。
其他中東國家也有美國部署的轟炸機，但同樣可能引起外交議題。（譯者：中央社廖禹揚）1060407
(中央社)
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