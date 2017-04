美選用戰斧飛彈襲敘軍 戰略外交都考量

美國軍方表示,美國今早對敘利亞1處軍用機場發射59枚戰斧巡弋飛彈,以回應本週稍早對平民的化武攻擊。這是五角大廈希望在攻擊同時保持安全距離,就會採用的1項主流武器。

「華盛頓郵報」(Washington Post)報導,戰斧巡弋飛彈自1991年波斯灣戰爭以來,一直是美國軍事行動中不可或缺的部分,通常裝載重1000磅的彈頭。

使用戰斧巡弋飛彈最大優點之一,就是不需要任何駕駛靠近可能目標附近,基於面對敵方空防時的戰略考量,這種飛彈最遠可從1000英里(約1609公里)外的海軍驅逐艦上發射。

阿塞德政府軍採用的S-200地面防空飛彈系統威力雖較不強大,但支持他們的俄軍裝備更先進的S-300及S-400飛彈,這些系統有更好的雷達,飛行速度也較舊型防空飛彈更快。

曾任海軍軍官的華盛頓戰爭研究所(Institute for the Study of War)防禦分析師哈默(Chris Harmer)說,戰斧的爆破效果與美國載人飛機裝備的大型飛彈相比雖較弱,但對轟炸地面上的敘利亞飛機影響不大。

他也說,飛機是「軟性目標中最容易攻擊的目標」,想摧毀或損壞它們,不必出動美國最大的軍用品。

另1項讓美國決定使用戰斧飛彈的原因可能出於政治考量。美國在該地區使用的機場中,最接近攻擊目標的是土耳其的印吉利克(Incirlik)空軍基地,但在此對敘利亞政府發動作戰,可能需得到土耳其同意。

其他中東國家也有美國部署的轟炸機,但同樣可能引起外交議題。(譯者:中央社廖禹揚)1060407

(中央社)