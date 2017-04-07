《通靈少女》郭書瑤當仙姑還得扮茱麗葉
HBO Asia、公視首度合作的原創影集《通靈少女》今天（4月7日）公布新劇照，劇中飾演高中女學生的郭書瑤，當「仙姑」做法、畫符之餘，還要演學校的莎士比亞舞台劇，扮「茱麗葉」高歌，還得「五音不全」，讓身兼歌手的郭書瑤超為難：「唱完後，我覺得丟臉到極致，但是很多工作人員因此愛上我。」
《通靈少女》上周日（4月2日）於HBO和HBO HD頻道首播後，引起全亞洲觀眾熱烈迴響，4月9日將播出第2集。工作人員劇透，表示瑤瑤飾演的「小真」在第2集劇情中，遭閨蜜「陷害」，五音不全的她，被話劇社選為莎翁名劇《羅密歐與茱麗葉》的女主角，不得不硬著頭皮練習；放學後到宮廟，當「仙姑」的空檔還得一本正經地背著拗口的莎劇台詞，直呼：「比往生咒還難念！」
廟公陳慕義與常在宮廟出入的「阿宏」李英宏、「阿修」吳宏修號稱「宮廟三寶」，看到「小真」傷腦筋的樣子，胡亂出主意，居然建議「小真」加入自我特色與專長，結果把茱麗葉變成鬼吼鬼叫靈媒版，「小真」抱著吉他，五音不全地亂唱，還和「宮廟三寶」把墓阿埔、及「唵嘛呢叭咪吽」六字真言隨興加到台詞裡，唱到笑場還欲罷不能！
除了這段亂搞的劇情外，瑤瑤也會發揮「仙姑」的通靈能力，「處理」卡到陰的孩子小凱。郭書瑤表示，小凱的父母離異由阿嬤帶大，不但常常卡到陰，身上還出現不明瘀青，而且行為有些偏差，剛到宮廟時，與「小真」不對盤，2人在吵嚷中意外產生了友誼。
郭書瑤表示，小凱的劇情是她最喜歡的部分，有感而發地表示：「從小孩身上可以看到很多大人忽略的事情，而小孩總是可以教大人很多事！」
(旺報)
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