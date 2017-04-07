跌倒意外引P圖熱 「柯P跌倒產生器」出現
台北市長柯文哲今(7)日視察台北田徑場，在試跑斥資1億重新打造的跑道時卻不慎跌倒，雖未受傷，不過跌倒的模樣卻在網路上掀起一股「P圖熱」，甚至出現了「柯P跌倒產生器」。
柯文哲在試跑新跑道時沒多久就因重心不穩而跌倒，受訪時表示沒有受傷，也打趣地說「這個跑道還蠻不錯的、很有彈性」，事後也在臉書上發文「跌倒了，再站起來就好，然後還是勇敢的衝到終點。」
柯文哲還在發文中加入「#說好了不要改圖的」的hashtag，不過為時已晚，網路上早掀起一股改圖熱潮，甚至出現了「柯P跌倒產生器」，又因為先前海芋季柯P喬裝成火影忍者中的鳴人，讓這個造型成為熱門的改圖主題。
(中時電子報)
文章來源：柯P跌倒產生器
文章來源：柯文哲臉書
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