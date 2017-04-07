跌倒意外引P圖熱 「柯P跌倒產生器」出現

柯文哲跌倒的模樣，引起網友改圖熱潮。(取自PTT)

柯文哲跌倒的模樣，引起網友改圖熱潮。(取自PTT)

柯Ｐ跌倒的姿勢，除了撲壘，還可以用來當作挑戰極限運動跳傘的姿勢，相當百搭。(圖/翻攝PTT)

網友捕捉柯P跌倒瞬間，並修圖成投球選手，看起來火力十足。(圖/翻攝PTT)

台北市長柯文哲（右二）7日到台北田徑場，視察世大運場館整建跑道翻新進度，病與世大運培訓選手、熊讚等一起在跑道上進行試跑，沒想到柯前腳一腳踏出，就因為重心不穩跌倒。（王英豪攝）

台北市長柯文哲今(7)日視察台北田徑場，在試跑斥資1億重新打造的跑道時卻不慎跌倒，雖未受傷，不過跌倒的模樣卻在網路上掀起一股「P圖熱」，甚至出現了「柯P跌倒產生器」。

柯文哲在試跑新跑道時沒多久就因重心不穩而跌倒，受訪時表示沒有受傷，也打趣地說「這個跑道還蠻不錯的、很有彈性」，事後也在臉書上發文「跌倒了，再站起來就好，然後還是勇敢的衝到終點。」

柯文哲還在發文中加入「#說好了不要改圖的」的hashtag，不過為時已晚，網路上早掀起一股改圖熱潮，甚至出現了「柯P跌倒產生器」，又因為先前海芋季柯P喬裝成火影忍者中的鳴人，讓這個造型成為熱門的改圖主題。

(中時電子報)