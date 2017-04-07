卓蘭大克山步道完成踏勘
客委會推動國家級台三線客庄浪漫大道，要整合台三線上自桃園到台中的內山古道，由各縣市公所針對古道進行踏查，卓蘭鎮長詹坤金日前帶隊前往卓蘭大克山步道完成踏勘。
大克山古道位於卓蘭鎮東側的白布帆社區，其路線為日治時期卓蘭庄焗腦山林事業設置防範原住民之隘勇線，今古道路線細分由白布帆登至大克山三角點之南稜線及延續到T字鞍部下至大克山冷泉山莊之縱向步道，全長約5.2公里，約6、7公里，僅有過T字鞍部局部路段須攀岩峭壁，其他路段雖有高低落差，但行走上安全無虞，沿途風景秀麗林相多元，更隱藏多處日治時期遺留下來之遺址、紀念碑等，目前全段缺乏完善引導設施，部分路段需增設安全設施。
不過該古道沿線牽涉公私有土地，踏勘完將先釐清各土地產權，未來規劃將朝景觀設施方向努力，改善古道環境，並研擬在步道增設沿途指標、遺跡典故說明及休憩設施，讓遊客健行之餘也能賞景小憩，增添旅遊樂趣。
(中時)
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