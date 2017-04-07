原民文物遭忽視 戴忠仁感慨：愛台灣淪選舉口號

戴忠仁在展覽上驚喜發現原民重要文物。(戴忠仁提供)

刻有原住民持槍木雕。(戴忠仁提供)

陶壺（罐）在台灣各族原住民都視為是神聖之物，《國寶檔案》主持人戴忠仁今（7日）在參觀一項展覽時，驚訝發現兩件重要原住民文物在場,但由於缺乏足夠說明，參觀大眾都漠然視之。當他興高采烈地拍照時,旁人還以為他的眼光有問題、需要看眼科，讓戴忠仁不禁感慨：「台灣的基礎教育太差,使『愛台灣』淪於選舉口號。」

戴忠仁指出，根據出土研究顯示，台灣在6、7千年前就有陶器的製作，而且各族都有神秘傳說；排灣族相信當太陽的光芒照射在陶壺上的時候，排灣族祖先就從陶壺中誕生，魯凱族的神話是「太陽讓陶壺受孕，孕育出一對男女，這就是魯凱族的祖先」。

因此陶壺在各族過去須貴族才能擁有，是傳統地位和財富的象徵。不過排灣族等傳統製陶技術已完全失傳，現有陶罐都是祖先流傳下來，因此有這類藏品的博物館都會註明它是神聖器物，許多文物流落在日本而不在台灣了。

另一件讓戴忠仁眼睛一亮的是原住民的木雕，他說這應該是有史以來第一件公開出現在拍賣場有關原住民持槍的木雕，這件作品刻著一男子拿槍站立模樣，邊上飾有傳統紋飾，似在凸顯此人權威，應該是部落的頭目。

戴忠仁說，台灣原住民從荷蘭人據台開始，慢慢地脫離全冷兵器時代，原住民的槍枝主要都用於狩獵和出草，諷刺的是，後來最大的供應者就是漢人！日本人統治台灣時，開始對原住民持有槍枝進行嚴格控管。

戴忠仁指出，他所見到這件木雕應該是來自排灣族，因為木雕在排灣族是貴族才可擁有，槍枝的持有也以統治階級優先。此外，圖案上的男子明顯強調束腰的型態,這也是排灣族獨有的特徵。

這兩件比國內外大師書畫還少見的文物，明天還會在松菸文創園區2號倉庫展出，戴忠仁呼籲：「『正港』台灣人要趕快在他們被藏家買走之前趕快去瞧一瞧『正港』的台灣文物。」

(中時電子報)