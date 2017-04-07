縣定關帝廟浴火重生 彰化市公所自行募款

我要評比

彰化市縣定古蹟關帝廟今年2月在發包修復前遭火劫，後殿付之一炬，評估還得增加1000萬元經費修復。（吳敏菁攝）

彰化市縣定古蹟關帝廟今年2月在發包修復前遭火劫，後殿付之一炬，修復計畫停擺，評估還得增加1000萬元經費，文化局堅持重新提案，市長邱建富不願再「拖」，決定自行募款，已收到信徒捐款550萬元，預定月底可發包，最快明年7月完成整修。

關聖帝君是縣定古蹟，祝融光顧，各界心痛，文化部也承諾中央不會置身事外，會配合地方協助盡速修復原來風華。但得重提計畫，還得跑行政流程，信徒莫不希望早日看到關帝廟浴火重生，支持公所如期發包，紛紛響應捐款。

邱建富表示，關帝廟被大火焚燒到後殿正個塌掉，神奇的是，泥塑文昌帝君和配祀天聾、地啞只是燻黑，專家評估可修復完好，腹中還赫然發現有具錫製香爐，象徵薪火相傳，對修復工程有信心。

邱建富說，重新提案，前提是關帝廟重修案得先撤案，將重修經費退回，再提案送市代會、議會、文化局、文化部、立法院審核，行政流程一跑，恐怕至少就要1年2個月以上。

「修復古蹟是和時間賽跑！」邱建富說，既然經費不足1000萬元，贊助修復捐款已經募到550萬元，剩餘400多萬元，有信心完成。公所的發包作業將如期進行，不讓信徒失望，月底決標，可望下個月就可動工，最快明年7月重現風華。

(中時)