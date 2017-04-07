林旺衛升一軍打第1棒 笑稱是「拐氣」
富邦悍將近期陷入7連敗低潮，今天（7日）主場面對中信兄弟，先發打序做了更動，林旺衛被調上一軍擔任開路先鋒，對此他坦言有點驚喜，也開玩笑說：「可能也是要拐一下氣吧。」
林旺衛今年開季從二軍出賽，出賽5場，打擊率3成，狀況不錯的他在今天被拉上一軍，另外包括18歲新秀捕手張冠廷也臨時被登錄一軍，二軍近況不錯的高國麟則是隨隊，葉總說：「他們在二軍狀況都不錯，一個一個來。」
在球隊低潮時升一軍先發打第1棒，林旺衛笑說：「我也有點surprise（驚喜），說沒有壓力是騙人的，但既然教練給我機會，我就做好自己的本分。」
林旺衛表示，過去自己升一軍時總會想著多做些什麼，但這樣反而效果不佳，「這次就是希望把在二軍打的感覺維持住，做好該做的事，我打第1棒就是要先上壘，再交給後面的隊友把我送回來就好。」
球隊急欲終止連敗，林旺衛也提到：「其實每一場都是輸一點點，大家都是有贏球的慾望。」總教練葉君璋也在賽前和全隊講話，「葉總跟我們說，不要想著我們要贏球，先把每個環節、細節都做好。」
(中時電子報)
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