許仁杰挑戰詮釋「視障者」 搭小黃錯拿鈔票付車資
許仁杰演技再突破，在微電影《我們都有秘密》首度挑戰詮釋「視障者」，拍攝前他特地到啟明學校做功課，從中體驗「全盲」生活，因而學到許多技能，唯獨「摸錢」技巧不太好，他當天回家挑戰閉眼睛、拿手杖到路口叫計程車，到家時要付車資，錯把五百元當成百元鈔，拿了兩張五百元要付180元車資，司機見狀直說：「一張就夠了，還有找。」原來百元紙鈔上是一個圓點，但他總是記反成三個圓點。
他在戲中與資深演員淑芳阿姨有精彩對手戲，有場祖孫哭戲，他不僅一次哭到位，最後更徹底哭到情緒崩潰，他事後誇讚：「阿姨氣場強大，給人很溫暖的感覺，在她懷裡真的會有想哭的衝動。」下戲後2人更交換通訊軟體當起忘年之交；《我們都有秘密》將於5月上線，他5月7日也將出席「佛誕嘉年華」演出。
(中時)
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