安以軒性感露背 甜笑秀婚戒喊害羞

剛新婚的藝人安以軒今天性感露背、左手無名指戴婚戒出席活動，被拱秀婚戒時甜笑直喊好害羞，坦言還在適應當「陳太太」。

36歲安以軒與澳門CEO男友陳榮煉交往兩年多，今年3月15日在台北登記結婚，6月初先辦海島婚禮，6月底回台宴客。

安以軒婚後首次在台灣公開亮相，下午在台北出席保養品牌活動，身穿大露背側邊開衩禮服，左手無名指戴著婚戒，被拱向媒體鏡頭秀婚戒時，安以軒直喊好害羞。

安以軒笑說，還需要時間適應當「陳太太」，現在聽到有人喊她「陳太太」時，會反應不過來，心想真的是在叫她嗎？

她坦言登記結婚時很緊張，但擔任見證人的藝人好友Linda（廖語晴）比她還緊張，簽名寫字超歪，被承辦人員要求重寫。

家中養的魚生小魚，被問到自己何時要當媽媽？安以軒表示，目前還沒計畫，順其自然，暫時沒想那麼快。1060407

(中央社)