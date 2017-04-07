綽號一筒好囂張 暴力討債親戚不放過
花蓮縣以林姓主嫌為首的黑幫份子，招募成員組織「一筒」犯罪集團，以拘禁凌虐進行暴力討債，檢警經長期布線偵查，昨天從桃園市將林嫌押回花蓮，依法送辦。
花蓮縣警局新城分局長鄭鴻文今天表示，巡邏員警去年11月中旬攔查1機車，查覺後座的女子遍體鱗傷，且露出驚懼恐慌的神情，員警詢問駕駛的林姓男子，林男支吾其詞回答含糊，員警見案情不單純，召來救護車將女子送醫診治，並將此情資回報偵查隊偵辦。
經警方詢問全身是傷的游姓女子，才知游女已被囚禁近1個月，每天遭受各種毆打、餵毒等刑求，並恐嚇得還出一筆債務。原來「一筒」犯罪集團成員之一的游姓男子是被害人游女的姪兒，竟動歪腦筋在自己的姑姑身上。
新城分局偵查隊長張益新指出，經查訪，發現林嫌擁槍自重，並餵給毒品控制成員，操縱10多名黨羽以暴力討債。
當游女被救警方救出後，集團成員還不知收斂，仍繼續在地方上交易毒品，並透過毒品網絡，黑吃黑方式暴力相向。集團進行刑求工具包括圓鍬、鋤頭、鐵鎚、老虎鉗、電擊棒、三節棍、毒品安非他命等，幫眾輪流看守被害人，拘禁地點不定時變換，押人逼錢，手段殘暴。
張益新說，檢警經4個多月的布線埋伏，昨天兵分多路，在桃園市、花蓮縣多處將綽號「一筒」的林姓主嫌等18人查緝到案，依組織犯罪條例、毒品、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害自由、妨害性自主、殺人未遂、傷害等罪嫌移送偵辦。1060407
(中央社)
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