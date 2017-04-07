緬甸總統廷覺訪陸 中緬石油管道受關注
緬甸總統廷覺6日至11日對中國大陸進行國是訪問，此行有可能宣布中緬油氣管道中的石油管道項目正式投產。中緬石油管道被認為是大陸能源戰略破除「麻六甲困局」之舉。
綜合中國大陸媒體報導，這是廷覺首次訪問大陸，緬甸政治領袖翁山蘇姬並沒有隨行。廷覺訪陸時，首站造訪四川，接下來還將分別訪問昆明、北京和成都等地，並與中國政府高層舉行會談。
此次訪陸的緬甸代表團共有30多人，其中包括緬甸商務部長、建設部長等。緬甸官員說，訪問期間將會簽署7項協議，中方將會公布支持緬甸綜合發展項目。
中緬雙方此次是否討論擱置已久的密松水電站項目，受到關注。中國大陸外交部僅表明將與緬方繼續保持溝通。緬甸官員則說，此行不會討論密松議題。
外電報導，中國不強求密松水電站項目開發，尋求其他利益，例如開發一些小型水電站及確保戰略性港口皎漂港的建設。廷覺訪陸期間，雙方也可能宣布中緬石油管道項目正式投產。
中緬油氣管道包括原油管道和天然氣管道，起點在緬甸皎漂港。其中，石油管道可使中國從非洲進口的原油運輸不須經過麻六甲海峽，從西南地區輸送到中國，破解所謂「麻六甲困局」。
陸媒曾報導，中緬天然氣管道2013年7月28日正式投產輸氣；曾一度擱置2年的中緬石油管道項目各項談判已基本結束，有望在廷覺訪陸期間作為成果發布。
中緬輸油管線日輸油能力40萬桶，相於於中國日石油進口總量的5%。一旦中緬對輸油協議達成一致後，雲南境內的煉油廠就可開工運轉。1060407
(中央社)
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