投入台南市長初選 王定宇9日宣佈

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本屆立委選舉全國最高票的民進黨籍立委王定宇，確定投入下屆台南市長黨內初選，他將於9日宣佈這項訊息。

王定宇預定9日上午10時在台南市永康區大灣廣護宮宣佈投入民進黨台南市長初選，對於前台南縣長陳唐山屆時是否表態支持，王定宇今天認為陳唐山應該是「鼓勵勸進」。

王定宇希望這次民進黨內初選是「愈多人參與愈好」，這樣市民才有更多選擇。1060407

(中央社)