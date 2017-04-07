討債男遭痛毆 今反告春風家人殺人未遂、恐嚇
因債務問題上門催討反遭「玖壹壹」團長洪春風家人毆打成傷的彰化縣謝姓男子，今天中午主動前往警局，反控春風家人殺人未遂、同時加告春風恐嚇，目前警方已完成筆錄製作，將通知被告到案說明後再函送地檢署偵辦。
36歲的謝明謀曾參選芳苑鄉路上村長落選，與洪春風家人所居住的芳苑村相鄰，他控訴爆料後也遭人起底，有毒品、竊盜及恐嚇取財多項前科；他原本因被毆打成傷，頭暈拒絕製作筆錄，由謝母代為向春風家人提告傷害，今天主動負傷前往芳苑分局路上派出所，改為控告春風及其家人恐嚇、殺人未遂等罪。
警方指出，洪父和謝男先互控傷害，謝男昨晚11點半，以傷害案被告身分到案，凌晨離去，今天中午又主動到警局表示要改控告洪父及洪弟和其堂哥等三人，殺人未遂罪，並對春風提出恐嚇告訴，均依法受理，並將通知被告三人到案說明。
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(中時)
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