恆商儀隊與軍歌隊雙獲獎 學生立志從軍
雙料冠軍！國立恆春工商學生儀隊與愛國歌曲代表隊，奪下今年6日屏東縣聯絡處舉辦的「國防部儀隊競賽縣內初賽」與「創意愛國歌曲競賽」雙料冠軍，儀隊隊長黃柏碩也笑說，未來要進陸戰隊成為儀隊的一員，因為他在這裡找到屬於自己的舞台。
2014年底創立的恆春工商學生儀隊，而創隊教官林俊成雖於2月調離恆春，但今年卻在國防部首辦的全國儀隊競賽縣內初賽中，擊敗屏中、屏女等名校，成為縣內出賽第1名，22日則將代表屏東縣，到兩廳院與南區其他儀隊校隊拼比，欲奪全國決賽資格。
「犧牲無數個午休與放學留校練習，才洗鍊出這支如家人般的隊伍。」隊長黃柏碩說，每人的個性不同，需花長時間協調，但曾實戰演出給恆春居民看，因此不怯場，也沒有大失誤，大家也鎖定全國冠軍目標，誓言把獎座帶回，榮耀學校。
高三的黃柏碩閃爍著堅定的眼神說，他曾參訪陸戰儀隊2次，當時內心的澎湃他還記得，所以報考國軍志願役士兵，要成為陸戰隊儀隊一員，現在他只差口試就能圓夢，也有2名學弟朝這目標努力。
此外，林俊成也指導愛國歌曲代表隊，設計以823砲戰為時代背景的劇本，重演打仗過程中的運送物資與救災過程，用海上進行曲和鋼鐵的心等軍歌，擊敗縣內18所學校，勇奪冠軍，隊長夏淑敏和儀隊司儀兼軍歌指揮的林欣，笑說，得獎時大家抱在一起，哭得不能自己，當下真的很幸福。
(中時)
關鍵字：國立恆春工商
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