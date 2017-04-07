D2惡魔蛋糕無預警歇業 桃市府將開罰
D2惡魔蛋糕驚傳無預警倒閉，桃園市勞動局獲悉，立即派員前往業者位於桃園平鎮的工廠稽查，但大門深鎖、不得其門而入，初步了解，平鎮廠員工數近50人，工廠惡意歇業，已違反《大量解僱勞工法》規定，場站若有超過30名員工解職，需於60天前向當地主管機關核備，桃園市勞動局將依法祭出10萬至50萬元罰鍰。
桃園市勞動局表示，D2惡魔蛋糕過去沒有申訴、裁罰紀錄，初步了解D2惡魔蛋糕全台投保員工有105位，尚無法確定桃園各門市有多少員工，呼籲勞工主動向勞動局聯繫，將協助開立公司歇業事實證明，即可向勞動部勞工保險局，申請積欠工資、資遣費或退休金墊償，目前已知平鎮廠有9名越南籍外勞，勞動局也將協助安置轉職，因總公司登記在台北，後續將由台北市勞動局調查裁罰。
(中時)
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