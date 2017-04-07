工研院「啟動創新實驗場」體驗有趣科普

由工研院及科工館聯手打造的「啟動創新實驗場」7日登場，民眾體驗在星際中開太空飛船的駕駛快感。（呂素麗攝 ）

由工研院及科工館聯手打造的「啟動創新實驗場」7日登場，民眾體驗在星際中開太空飛船的駕駛快感。（呂素麗攝 ）

「啟動創新實驗場」7日登場，健康視窗可以顯現您的骨骼。（呂素麗攝）

「啟動創新實驗場」7日登場，吹水晶球就飄出古典音樂。（呂素麗攝 ）

「啟動創新實驗場」7日登場，民眾可化身英勇消防員，持消防瞄子射出光束與水柱撲滅熊熊大火。（呂素麗攝）

由工研院及科工館聯手打造的「啟動創新實驗場」7日登場。（呂素麗攝）

你想體驗在星際中開太空飛船的駕駛快感嗎？或吹水晶球立即飄出大、小提琴、鋼琴、薩克斯風等樂器或樂團演奏；由工研院與科工館聯手打造的「啟動創新實驗場」7日在科工館登場，這是全國創新技術含量最高、唯一智能化平板互動、首創探索學習課本立體化的科普展覽，大人小孩都適合體驗，十分有趣，不少人玩到都不想出場。

工研院院長劉仲明說，這次展覽以互動體驗與課綱結合的方式，展出工研院34項新技術，其中有許多與國中小學課本內容相關，民眾可以從闖關遊戲中接觸科普知識。

「啟動創新實驗場」在科工館6樓3方館常設展，參與民眾從「實驗基地」領取做為研發記錄簿的平板電腦後，即可自由探索「循環天地」、「機關密室」、「星際廣場」、「時空航站」、「健康視窗」、「科技家居」各展區，一一破解所指定的任務關卡並累積積分。

如在「機關密室」，你可化身英勇消防員，在黑暗火場手持消防瞄子，同時射出光束與水柱撲滅熊熊大火；也可在「星際廣場」體驗駕駛智慧車，自動感測路況、車距，輕鬆安全地馳騁在浩瀚的星際跑道，這些未來世界的場景，不僅玩得到，還能學到科技背後的原理。

科工館館長陳訓祥表示，感謝工研院及宏碁贊助研發成果與設備，民眾可藉由這個平台了解國家用心研發的科技產品並衍生出創新的教育價值，未來社會變化快速，民眾要適應新科技，並藉此突破傳統學習方式。

宏碁公司董事長黃少華表示，過去我們常說「給小朋友給魚，不如給他釣竿」，但現在的教育思惟，是要引起孩子對魚的興趣，有了動機，就會想方設法去找捕魚的方法；工研院的「啟動創新實驗場」，正是引起學子對科技產生興趣的最佳方法。

教育部專委楊修安表示，過去教育著重在記憶及背誦單一答案，現在教育觀念轉變，希望激發學子創意創新，因此不再是單一的答案，通往答案的道路有很多條，這樣的教育理念與「啟動創新實驗場」常設展目的十分契合。

(中時)