開季陷低潮 許基宏：至少首安出現了

許基宏今年開季陷入低潮，直到昨日面對桃猿才敲出本季首安。（中時資廖照 黃國峰攝）

中信兄弟許基宏今年開季陷入低潮，至今5場先發，直到昨日面對Lamigo桃猿才敲出本季首安，許基宏說，至少第一支安打出現了，接下來就努力做好，自然而然就會有安打產生。

許基宏去年球季，雖然因為傷勢打打停停，不過整季出賽78場，打擊率高達3成56，還有15發全壘打，表現相當出色。

不過今年開季前4場出賽，13打數未擊出任何安打，直到昨日先發第二打席，擊出內野安打，才終止開季安打荒，許基宏回應，當下擊出內野安打，就聽到隊友們的歡呼，感覺他們比自己更期待這支安打。

許基宏前兩年開季其實表現不錯，都是首場先發就敲出安打，今年拖了這麼久，他回應，其實也不知道怎麼形容，但就是感覺無法很順的揮棒，不過遇到了還是要面對，盡力走出低潮。

(中時電子報)