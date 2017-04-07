山難搜救辛苦 求神問卜寧信其有

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台北市消防員李盈勳上月初登山失蹤，經半個多月大規模搜救無所獲，現已暫停搜救；參與搜救的消防人員得克服險惡環境，並背負沉重壓力，對求神問卜也抱著寧可信其有態度。

花蓮縣消防局救災救護第二大隊長王明忠今天表示，李盈勳登山失蹤處在萬榮鄉南二子山域，山勢陡峭、人煙罕至，自稱當地為獵場的山青，最近一次入山都是6年前了，加上天候遽變，搜救人員備極艱辛。

王明忠說，因為搜救多日毫無所獲，家屬求神問卜，且被託夢說李盈勳會被參與搜救的消防隊員「小葛」找到，且「小葛」其實已從李盈勳身邊經兩次；但後來另有一神明指示說，山神動怒，不會讓李盈勳出現。

因擔心「小葛」背負太大壓力，王明忠透過通訊要「小葛」下山，不要再參與此次搜救行動。

王明忠說，搜尋過程對於任何跡象，都抱著寧可信其有的心態，不放過任何蛛絲馬跡，卻始終無法找到失蹤者。

花蓮縣消防局表示，從3月3日傍晚消防局接獲報案、啟動搜救工作後，有多達14個支援搜救的機關、團體特地支援參與搜救，歷經18天的搜救工作，總共動員953人次、直升機85架次，包括人力物資共花費新台幣868萬元。

花蓮縣長傅(山昆)萁下午於縣府大禮堂頒發感謝狀，並以義消總隊長名義頒發加菜金，向參與搜救李盈勳和台中市警察局員警潘富萬登合歡東峰失蹤的搜救人員表達感謝。1060407

(中央社)