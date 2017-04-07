鄭麗君：中國成台灣文化表意自由的挑戰

文化部長鄭麗君今天談及中國大陸對言論自由造成的影響時表示，中國因素的確成為台灣文化表意自由的挑戰；台灣的文化工作者在中國被要求表態，沒有保持沈默的自由。

為紀念爭取言論自由自焚的鄭南榕，行政院去年將4月7日訂為言論自由日，內政部下午舉行「台灣言論自由之發展與挑戰」座談會，由內政部長葉俊榮主持，政務委員唐鳳、文化部長鄭麗君、鄭南榕女兒鄭竹梅，與報導者總編輯何榮幸等人出席座談。

談及中國大陸對言論自由造成的影響，鄭麗君表示，中國因素的確成為台灣文化表意自由的挑戰；台灣的文化工作者在中國被要求表態，沒有保持沈默的自由，甚至日本藝人跟韓國藝人也受害。

鄭麗君表示，當她看到台灣文化工作者、演藝人員被中國要求表態政治立場，國內通常在問「他做了什麼被封殺？」但應該要先問「中國為何可以箝制表意自由？為何可以傷害言論自由、強迫政治表態？」如果言論自由是最基本的，就不應該歸責個人。

鄭麗君說，政府有責任讓台灣的文化發展有免疫力，跟不同國家來往時，保有自由奔放的文化特色，跟文化的話語權。

她說，消極的自由是不受干預，藝術不應受到任何政府的政治干預，補助政策與資源下放，可能扭曲了文化發展，應該去中心化，資源下放但不介入發展；另外，人民需要積極的表意自由，她希望建構公共支持的體系，讓台灣人在文化上自由發展。

何榮幸則說，中國因素無所不在，中國不僅與台灣爭奪文化霸權跟解釋權，還有另一種形式影響言論自由，就是用大量置入性行銷來影響，監委也對此提出過糾正案，不能忽略經濟力量對台灣媒體可能產生的影響。

何榮幸也指出，但還是要檢視台灣政府的表現，民進黨執政後，置入性行銷仍然存在，用納稅人的錢混淆新聞跟廣告的分際，政府過去用政治的手來箝制言論自由，現在政府企圖用經濟的手影響媒體，新聞媒體本身需要更高的警醒與自律。1060407

(中央社)