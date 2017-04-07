帶台灣懷舊古早味進國際 六角集團收購春上布丁蛋糕

為擴大集團營運動能，六角國際集團宣布正式收購老字號「春上布丁蛋糕」。（圖／六角國際）

以懷舊古早味立足市場40年的春上布丁蛋糕，有多種口味選擇。(圖／六角國際)

股票上櫃連鎖餐飲集團六角國際集團(2732)今（7)日正式宣布，收購新竹知名40年傳統布丁蛋糕店「春上布丁蛋糕」，並取得其品牌經營權。六角董事長王耀輝表示，俟確立生產流程作業標準化後，春上布丁蛋糕將在今年於國內外積極布局展店。而六角收購春上布丁蛋糕，是六角繼由「飲」跨入「餐」後，正式將經營觸角延伸至烘焙伴手禮零售市場。

『布丁蛋糕』在台灣早期40、50年代喜宴外燴辦桌時，是最後一道點心，因為它的外型看起來就像布丁，所以稱之為『布丁蛋糕』。王耀輝表示，自己赴海外拜訪六角代理加盟商時，經常送春上布丁給加盟商為禮，非常受到歡迎，故經過市場評估，六角決定收購春上布丁蛋糕，並投入資源將該品牌做大做強。

王耀輝表示，六角將針對台灣本土特色美食，運用六角擅長的國際化品牌經營策略與實戰經驗，並保留現有春上蛋糕的團隊，持續提供產品研發及展店技術服務，先以台灣為基地，再逐步向海外拓展。王耀輝說，六角旗下「Chatime日出茶太」全球加盟代理商，可望為新品牌堅強的通路後盾。

台灣早期傳統小吃美食，難以制度化與規模化，六角透過將手搖茶飲標準化及科技化製程，將「Chatime日出茶太」快速展店複製，並成功打造全球布局最廣的國際性珍珠奶茶品牌。而為將台灣美食帶進國際市場，六角兩年前以美食平台概念，以併購、合資入股或代理模式尋找具潛的美食餐飲品牌納入集團旗下。

六角這次投資「春上布丁蛋糕」，是集團展開併購餐飲品牌的第一步，未來也將更積極與優質餐飲品牌合作，促成台灣餐飲技術開發與市場拓展的合作機會，也為產業環境注入更活絡的國際多元能量。

春上布丁蛋糕以古早懷舊口味在市場建立口碑，在保留古早傳統之餘，春上並不斷地研發與改良，以口感、風味、健康為訴求，精心製作每日限量的布丁蛋糕。王耀輝透露，春上布丁蛋糕在假日期間每天可售出3000個，故六角有信心將此地方品牌發展為全國性品牌，未來並推向國際。

目前六角國際旗下餐飲品牌有：「CHATIME日出茶太」、「銀座杏子日式豬排」、「段純貞牛肉麵」、「ZenQ再發號冰果室」、「Bake Code烘焙密碼」、「La Kaffa咖啡輕食」、「探魚」與「大阪王將」等8個品牌，分別提供了外帶式休閒茶飲、日式料理、道地牛肉麵、台灣傳統甜冰品、烘焙麵包、咖啡與簡餐輕食、烤魚文化與餃子專門店等產品銷售與服務。而六角全球門市據點現已分佈4大洲，駐點超過32個國家與地區，80多座國際城市。

(工商)