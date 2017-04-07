醫療暴力頻 高市立聯合醫院辦防身術訓練
近日醫療暴力事件頻傳，為保障民眾就醫及醫護人員執行醫療業務的安全，高雄市立聯合醫院7日辦理「醫療暴力防治─簡易防身術」教育訓練，邀請高雄市警察局婦幼警察隊警員阮鈺評及張好秀兩位教官，教導醫護人員面對醫療暴力事件的應對及處理，並且在情況危急時如何透過簡單的防身術來制止對方，保護自身安全。
聯合醫院院長賴文德表示，該院的理念是不容許醫療暴力事件發生，因此近年來一直加強設置防止暴力事件發生的設施號、制定暴力事件發生應變流程及相關訓練課程。
賴文德說，兩位教官以事前預防勝於事後補救的觀念，教導大家如何處理突發的醫療暴力事件，希望同仁們好好熟記在心，期盼同仁們不要有用到的一天，但真的遇上時便要保護好自己及身邊民眾的安全。
現場同仁每個人都專心聽講，配合教官指示一步步學習防身技巧；兩位教官指出，面對醫療暴力事件，學習防身術不僅能保護自己，也能制止對方並降低所造成的傷害，最要緊的是不要慌張，需要保持冷靜才能有效面對各種突發狀況。
(中時)
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