寫信給植物人 郵差床邊讀信

創世基金會嘉義分院發起「愛的信件」募集活動，共收到120封信，今天由郵差將信件送到植物人床邊朗讀，猶如電影「為愛朗讀」畫面重現。

創世嘉義分院表示，「愛的信件」從3月中旬募集至今，共收到120封信，這些猶如「暖心雞湯」的信件，最北來自汐止、最南來自高雄，年紀最小的4歲，令人感動及窩心。

嘉義郵局長施天寶今天率領4名郵務士，將信件送到植物人床邊，並分別抽出一封信在植物人耳邊輕聲閱讀，希望植物人知道有許多人在關心他們，不要放棄任何希望、要為自己的生命加油。

郵務士賴國賓低聲朗讀一名高中女生寫給植物人的打氣信：「希望你不要受身體束縛，努力活下去，永遠不放棄希望！」郵差的床邊低語，令現場人員動容。

施天寶表示，植物人長期臥床，家屬終日像陀螺般奔波，嘉義郵局認同創世基金會對植物人的照顧，願意竭盡所能協助，也希望社會大眾幫助植物人在地安養及到宅雙軌服務。

施天寶指出，看到那麼多來自各地愛的信件，由郵務士念出寄信人對院民的祝福，希望能藉此刺激院民的聽覺，也讓院民知道，他們沒有被外界拋棄。

創世基金會嘉義分院長蕭(人予)雯表示，創世將於5月6日下午在嘉義市立棒球場停車場舉辦「舞動生命」公益園遊會，預計募集100個愛心攤位，歡迎民眾前往嘉義地區55個郵局櫃台認購園遊票券。1060407

(中央社)