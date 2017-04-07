腎功能剩7% 靠飲食阿嬤延緩4年洗腎

83歲郭阿嬤有高血壓病史，5年前腎指數異常且腎萎縮，腎功能只剩常人的7%，但一聽到「洗腎」又強烈抗拒、拒絕治療，後來經醫師建議以低蛋白飲食搭配營養劑，延緩4年才洗腎。

台北慈濟醫院腎臟透析中心主任郭克林今天表示，蛋白質是人體運作的必要營養成分，要攝取蛋白質才能長血、長肉，身體健康時，蛋白質被分解、利用後，廢物最終會以尿素的形態、從尿液中排出；但慢性腎臟病患者因為腎功能受損，無法順利將蛋白質分解後的含氮廢物排出，代謝產物成了尿毒素、傷害身體。

郭克林說，第1、2期的慢性腎臟病患者除應找出是否有糖尿病、高血壓等潛在疾病，飲食需注意低鹽、少油與適當的熱量，但若進入第3期，則建議低蛋白飲食，每天每公斤體重攝取的蛋白質量不能超過0.6公克。

台灣腎臟醫學理事長盧國城指出，1970年代研究發現一種「酮酸胺基酸」可延緩腎功能惡化、降低蛋白尿，這種酸類缺乏「胺基」，可在人體分解蛋白質的時候和代謝出來的廢物合成「胺基酸」供人體應用，減少尿毒素生成，減輕對腎臟的傷害。

郭克林說，上述郭阿嬤就是利用控制蛋白質的飲食方式，以蔬食、豆類等補充適當蛋白質，再搭配每餐2粒「酮酸胺基酸」營養劑，幫助腎臟排毒，延緩了4年才洗腎。

初期慢性腎臟病的症狀不明顯，盧國城建議，慢性腎臟病第3期後開始採低蛋白飲食，就能有效減緩腎臟病的惡化；郭克林則提醒，正在進行低蛋白飲食的患者，應以天然食物為主，少吃加工食品，例如可吃豆腐、少吃豆皮，避免把更多油脂、添加物、鹽份等吃下肚。

郭克林也呼籲，民眾如發現尿液中常有泡泡、下肢莫名水腫、貧血、難以控制的高血壓及疲勞等異狀，就應警覺腎功能異常，應及早就醫檢查。1060407

(中央社)