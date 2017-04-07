腎功能剩7% 靠飲食阿嬤延緩4年洗腎
83歲郭阿嬤有高血壓病史，5年前腎指數異常且腎萎縮，腎功能只剩常人的7%，但一聽到「洗腎」又強烈抗拒、拒絕治療，後來經醫師建議以低蛋白飲食搭配營養劑，延緩4年才洗腎。
台北慈濟醫院腎臟透析中心主任郭克林今天表示，蛋白質是人體運作的必要營養成分，要攝取蛋白質才能長血、長肉，身體健康時，蛋白質被分解、利用後，廢物最終會以尿素的形態、從尿液中排出；但慢性腎臟病患者因為腎功能受損，無法順利將蛋白質分解後的含氮廢物排出，代謝產物成了尿毒素、傷害身體。
郭克林說，第1、2期的慢性腎臟病患者除應找出是否有糖尿病、高血壓等潛在疾病，飲食需注意低鹽、少油與適當的熱量，但若進入第3期，則建議低蛋白飲食，每天每公斤體重攝取的蛋白質量不能超過0.6公克。
台灣腎臟醫學理事長盧國城指出，1970年代研究發現一種「酮酸胺基酸」可延緩腎功能惡化、降低蛋白尿，這種酸類缺乏「胺基」，可在人體分解蛋白質的時候和代謝出來的廢物合成「胺基酸」供人體應用，減少尿毒素生成，減輕對腎臟的傷害。
郭克林說，上述郭阿嬤就是利用控制蛋白質的飲食方式，以蔬食、豆類等補充適當蛋白質，再搭配每餐2粒「酮酸胺基酸」營養劑，幫助腎臟排毒，延緩了4年才洗腎。
初期慢性腎臟病的症狀不明顯，盧國城建議，慢性腎臟病第3期後開始採低蛋白飲食，就能有效減緩腎臟病的惡化；郭克林則提醒，正在進行低蛋白飲食的患者，應以天然食物為主，少吃加工食品，例如可吃豆腐、少吃豆皮，避免把更多油脂、添加物、鹽份等吃下肚。
郭克林也呼籲，民眾如發現尿液中常有泡泡、下肢莫名水腫、貧血、難以控制的高血壓及疲勞等異狀，就應警覺腎功能異常，應及早就醫檢查。1060407
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。