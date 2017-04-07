鄭竹梅：父親的死是第一個言論自由經驗

今天是言論自由日，鄭南榕因言論自由殉道，女兒鄭竹梅今天談到父親的死表示，「這是我個人生命歷程裡，第一個言論自由的經驗」。她說，有言論自由才可能爭取其他自由。

行政院去年核定4月7日為言論自由日，內政部下午在台大舉行座談會，內政部長葉俊榮清唱當年禁歌「燒肉粽」出場，與談人包括文化部長鄭麗君、行政院政務委員唐鳳、鄭竹梅和「報導者」創辦人何榮幸。

葉俊榮分享他的言論自由經驗，有一天他在台大舊法學院裡，有一位女同學敲門，哭著說，「我們國家有這麼多事情，學生要求改革，你還有閒情逸致坐在這裡讀書」，女學生把他拉到外面去，跟大家說話。

葉俊榮說，那個年代學生的激情，勇於表達自己的意見，後來促成憲政改革，這是他對言論自由很扎實的體驗。

鄭竹梅表示，說到言論自由的個人經驗，「最直接經驗就是我父親的死亡」，鄭南榕當時因刊登台灣新憲法草案，被當時政府以涉嫌叛亂罪起。

她說，做為一個自由主義者，鄭南榕選擇以非暴力方式所能採取最激烈的手段結束生命，在那之前，他把心理上的不自由自己囚禁在雜誌社71天，「這是我個人生命歷程裡，第一個言論自由的經驗」。

鄭竹梅說，言論自由就是民主的基礎，是民主社會必要且充分的條件，必須先有言論自由才可能爭取其他自由。

鄭竹梅指出，記得小時候在父親的雜誌社，有自己的沖印室，因為怕外面的打字行，有可能被警總查禁，這是她另外一個言論自由被箝制的經驗。而現在還有對外來因素的恐懼，現在有台灣的NGO工作者在中國下落不明，她擔心，這會變成外在因素以此為手段箝制台灣人民，讓人民心生恐懼。

「民主社會過程中，不得因非暴力表達非暴力的政治觀點，而被冠以叛亂罪嫌」，鄭竹梅說，這句話是她父親當時講的，在現在的台灣或其他國家中國也還是可以適用。1060407

(中央社)