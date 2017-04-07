大陸外匯存底下降 Q1減少14億美元
中國大陸國家外匯管理局今天指出，截至3月底，中國大陸外匯存底達到3兆91億美元。第1季外匯存底下降14億美元，降幅較前2季縮小，顯示大陸資本流出壓力有所減緩。
中新網引述中國大陸國家外匯管理局有關負責人的話指出，截至3月31日，中國大陸外匯存底規模為3兆91億美元，較2月底小幅增加40億美元，增幅達到0.1%，是連續第2個月出現回升。
這名負責人表示，3月份國際金融市場變動總體較為平穩，中國大陸的跨境資金流動呈現有進有出、雙向波動、趨於平衡的健康發展格局。此外，由於資本價格變動不大，外匯存底所投資的貨幣和資產之間發揮此消彼長的分散化效應，中國大陸外匯存底規模基本穩定。
這名負責人指出，今年第1季，中國大陸外匯存底規模下降14億美元，降幅較前2季顯著縮小，顯示中國大陸的經濟運行趨穩，跨境資本流出壓力總體有所緩解，外匯儲備規模變動正在逐步趨於穩定。1060407
(中央社)
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