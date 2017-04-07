行人闖台鐵軌道 影響近萬旅客

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台鐵北湖-湖口間今天下午發生行人闖軌道事故，台鐵統計，共影響旅客約9480名旅客。

下午3時25分，台鐵133次南港開往潮州普悠瑪自強號列車，在北湖-湖口間東線發生行人闖入軌道的死傷事故，事故後只能暫時以西線單線通車。

台鐵說，下午5時18分東正線路線才清理完畢，恢復雙線行駛，共影響21列次、旅客約9480人。1060407

(中央社)