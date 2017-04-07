何榮幸：爭取言論自由 政府應有作為

內政部今天舉辦「言論自由日」座談會，「報導者」創辦人何榮幸說，民進黨全面執政近1年，在爭取言論自由的積極作為上非常不及格，期待政府要更勇敢踏出應有的作為。

行政院去年核定4月7日為言論自由日，內政部下午在台大舉行座談會，內政部長葉俊榮清唱當年禁歌「燒肉粽」出場，與談人包括文化部長鄭麗君、行政院政務委員唐鳳、爭取言論自由而自焚的鄭南榕女兒鄭竹梅和「報導者」創辦人暨總編輯何榮幸。

座談會的主題名為「台灣言論自由的發展與挑戰」，何榮幸說，談未來挑戰前，應該先對當前政府對言論自由消極的保障與積極作為進行體檢，而在兩岸發生「李明哲事件」的當下談言論自由會格外珍惜。

「民進黨全面執政近一年，有做到我們期待的言論自由嗎？」何榮幸說，滿令人失望的。

他說，有許多已經通過的法令沒有落實，譬如「政府資訊公開法」上路12年。民進黨重新執政後，前民進黨主席施明德要調美麗島檔案，基於個人隱私、保密等理由無法看到，代表言論自由資訊開放層面出了很大問題。

何榮幸說，應該修的法令，最令人失望的是「集會遊行法」，民進黨在野時念茲在茲，希望爭取把許可制改成報備制，如今民進黨執政即將滿1年，擁有全面執政的優勢，最應該通過的積極作為卻沒有過關，甚至沒有看到要排優先法案，政府在爭取言論自由的積極作為方面，仍在原地踏步。

此外，何榮幸指出，有些不合時宜、涉及違憲的法律，是否考慮廢止，如「刑法」140條仍存污辱公務員、污辱公署罪，台灣解除戒嚴30年，媒體或一般民眾可能因為污辱縣市長而入罪，這還是公訴罪，無法撤告。

他表示，刑法310條誹謗罪，長期形成寒蟬效應，報導政治人物會動輒得咎，雖然刑法310條相關判例，盡量站在保障言論自由的立場，期許民進黨政府能在完整配套下廢除。

何榮幸說，希望民進黨剩下的執政時間，可以更勇敢踏出應有的積極作為，這是他對新政府在言論自由方面的建議。

葉俊榮也說，何榮幸提出很多針砭，是相當好的提醒。1060407

(中央社)