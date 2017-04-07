玖壹壹黑道事件餘波未了！爆料者今喊告
「玖壹壹」團長春風的父親6日遭謝姓男子指控撂小弟打人，春風事後還嗆自己是黑道，春風昨出面召開記者會澄清，指謝男先持刀砍傷爸爸，其弟弟和堂哥自衛反擊，自己也沒嗆是黑道；對此，謝男今大動作提告春風爸爸、弟弟及堂哥，混向兒娛樂隨後發聲明表示：「希望這件事能儘速落幕，不需要浪費社會資源在這件事情身上。」
謝姓男子昨早表示，洪父欠他姑姑五十三萬元會錢，一拖就是十年，近來因為姑姑家裡經濟困難、姑丈罹癌，表弟年紀還小，所以本周二晚間11時許，他受託到春風老家討債，但他才拿出債務影本，洪父就喊打，兩名黑道小弟持棍棒毆打他，他一路逃，直到警方到場對方才停手，但他頭部和右手指縫了八針，被送到彰化基督教醫院二林分院急救，春風隨後出現醫院對他嗆：「我老大是台中有名的黑道。」接著撂狠話：「這件事不會放過你。」
春風昨下午在玖壹壹所屬混血兒娛樂老闆蕭豐稷陪同下，開記者會說明，春風強調他當天在台北拍宣傳照，得知消息趕回彰化，但進急診室後只跟謝男說：「我以前跟你一樣做過不好的事，打打殺殺可能以前遇過，今天遇到，大家都不願意。」還扶起謝男說：「我來付醫藥費，包個紅包給你，今天我弟弟動手打人就是不對。」至於謝男指他對謝母嗆：「你兒子會死！」春風完全否認。
(中時)
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