交通部座談 台東縣府盼加快花東雙軌化

我要評比

交通部次長范植谷（右起）到台東舉辦公安與公運座談，台東縣副縣長陳金虎提出許多台東迫切需要的交通建設。（黃力勉攝）

交通部舉辦的交安與公運巡迴座談，首場從台東開始，交通部次長范植谷與台東縣副縣長陳金虎等，7日在台東縣警局座談。陳金虎強調，南迴鐵路電氣化已經陸續動工，地方也期盼花東雙軌化能縮短施工時間，范植谷表示，將會加快綜合規劃、細部設計流程。

台東聯外交通不便，鐵路運輸是許多遊客的第一首選，目前南迴鐵路電氣化已經在施工，花東鐵路雙軌化則通過可行性評估，計畫將送國發會核定。

范植谷表示，花東雙軌化通過行政院審核後，在綜合規劃、細部設計將會加快腳步，儘早發包施工。陳金虎則表示，交通部應該將工程標的里程縮短，一齊動工縮短施工時間。

台東民眾關心的南迴鐵路何時能雙軌化，范植谷則表示，南迴雙軌涉及路廊及地質問題，需交由鐵改局進行專業評估。

(中時)