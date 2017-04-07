白目樂團離經叛道 大膽把玩不吉利數字444
白目樂隊的女主唱高小糕，曾在演出現場喝酒摔酒瓶、拿鞭子打男觀眾，他們6月將在台北舉辦新歌演唱會，小糕大膽說：「我是制霸全場的辣妹，一秒幹掉你的不爽！」放話要將聽眾生活中的憤怒一次嘶吼發洩暢快，並將演唱會門票定價444元，大膽把玩不吉利的數字，流露白目的反骨精神。
添翼如虎堂計畫第一波強力主打樂團白目樂隊，不僅音樂受到黃子佼、瑪莎、陳綺貞、盧廣仲、宇宙人等各界名人好評推薦，他們極具渲染力邪教式的現場演出，狂放炸裂不羈的視聽衝擊，很快吸引一票青年學子喜愛，締造校園巡迴場場爆滿的紀錄，也讓各大音樂節爭相邀請演出！白目樂隊「如虎堂 Show Case / 白目樂隊 新歌演唱會」購票請上添翼創越官方網站查詢。
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(中時)
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