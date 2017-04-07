一餐60元 海巡署伙食媲美「米其林」
海巡署署長李仲威到任後，致力關懷同仁部屬的衣食福利，認為大家一定要吃得好，才有力氣打拚執勤，不斷要求伙食品質，要朝精緻、美味的方向不斷提升。
為了讓海巡同仁吃得更健康，也滿足多樣化需求，負責署內餐廳伙食供應的秘書室，每月都會召開一次「膳食會議」，讓同仁自由反映餐食優劣，了解大家的飲食需求，由海巡署「興隆」餐廳的主廚曾士官長，帶領炊事班一起鑽研、開發各種美食，以「米其林」高級餐廳菜色為目標，秉持衛生安全及營養均衡原則，精心製作食譜，烹調各式各樣的創意料理，確保官兵們吃好、吃飽也吃巧。
海巡署表示，署內警文職人員到餐廳用餐，早餐收費27元、中餐60元及晚餐42元，伙食團在有限的經費下，用心巧思調理各項美味佳餚，滿足官兵味蕾，包括：藍帶豬排、左宗棠雞、日式海鮮湯麵等，都大獲同仁好評。
海巡署7日的午餐，更讓不少同仁驚艷，餐廳首次推出前所未有的「海巡米其林特餐」，菜單包括：沙朗牛排、德國豬腳、蕃茄羅勒麵、什錦花園沙拉及曼哈頓巧達濃湯，有基層直言：「滑嫩多汁的牛排在嘴裡展現鮮美口感時，真是有夠幸福的啦！」，也讓前往海巡興隆餐廳用餐，成了官兵們在營時最奢侈的享受。
海巡署表示，這些精致美食的做法及成本控管，將來都會透過經驗傳授，推廣到基層各單位，讓每名官兵都能夠享受健康又可口的海巡風味料理。
(中時)
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