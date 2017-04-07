羅曼本周無法登板 最快下周先發出賽

我要評比

羅曼回鍋中職效力中信兄弟，不過因為文書程序，最快下周才能出賽。(資料照 周鎮宇攝)

中信兄弟洋投羅曼，昨日正式隨一軍移動，就近牛棚練投，是否本周就有望出賽，總教練史耐德回應，因為目前還有些書面程序尚未完成，所以最快下周才有機會讓他出賽。

羅曼重新回鍋中信兄弟，2010年與2011年效力兄弟象時期，連兩年都拿下雙位數勝投，昨受訪時也期盼能複製成績，與2010年相同拿下總冠軍，不過目前確定無法在本周就出賽。

而目前苦吞五連敗的中信兄弟，預計先由林煜清繼續頂替先發輪值，直到下周羅曼能夠出賽，再做變動，史耐德也表示，羅曼能夠初賽後，就是以先發開始做出賽。

(中時電子報)