國小三年級改當潮女　左左右右一夜長大

左左右右將於暑假發片。（豐華唱片提供）

左左右右日前赴動物園出外景。（豐華唱片提供）

左左右右過去總給大家萌萌的、可愛的、粉紅的印象，距離上一張專輯9個月將在暑假發片的她們，如今一夜長大變潮女，在近日提前預告的暖身影片中，2個小女生展現苦練許久的鬼步舞，影片選在台北最潮的5個景點拍攝，包括木柵動物園、信義區香堤廣場、西門町美國街、電影公園及西門六號廣場，當了一天的都會快閃小潮女。

就讀小學三年級的她們捨棄以往澎澎裙造型，改穿時下最流行的牛仔外套與大SIZE帽T來詮釋全球瘋傳的鬼步舞，宣示自己長大了，拍攝時導演借來一台近8公斤的超大復古收音機充當道具，原本是想讓工作人員搬到場地中央，沒想到兩個小女孩全程自己搬進場，搶著當時下最流行的大力女。

在西門電影公園拍攝時巧遇環保電動機車隊的車友聚會，車友主動將車隊排成一字型亮起大燈，充當拍片現場的地面舞台燈，效果不輸拍MV棚內打燈的場面，拍片導演更直呼賺到，笑稱是百萬大製作的MV！

(中時)