五星飯店走中國風辦旗袍趴，廣邀女性穿旗袍喝下午茶

晶英酒店舉辦充滿中國風的旗袍趴，約女生一起穿上旗袍來喝下午茶。（程炳璋攝）

文化古都的台南觀光業興起一波懷舊風，中西區一家充滿儒家風格的五星級飯店與在地的旗袍業者合作，聯手推出旅客穿旗袍的住宿專案，並邀請女生報名「下午茶旗袍派對」，業者請專人打造旗袍妝容與髮型，並拍寫真照，換上旗袍的女生們可在飯店內享受中國風下午茶的感覺。

台南市以文化古都自居，遊客造訪府城最想體驗的便是在地歷史氛圍，台南市有五星級飯店仿造日本觀光業可讓旅客穿起日式和服，感受日本文化，今年與一家在地旗袍業者合作，推出一波旗袍住宿專案。

女性旅人們穿上古典旗袍，穿梭在老屋及街坊巷弄間，留下一幕幕美麗的倩影！台南晶英酒店建築本身充滿中國風，今年春天推出「晶天‧一起旗跑吧」住房專案與「晶緻典雅」旗袍下午茶兩活動，要在府城帶動一股復古風。

女客穿起旗袍，走在有「儒風」的東方建築內，更能發揮衣服代表的時代文化魅力，感覺穿梭時空！這項旗袍住房專案包含旗袍體驗、盤髮設計及專業攝影，攝影後並贈送限量的電子檔與實際照片。

飯店業者不僅提供女客挑選喜愛的旗袍花色，也提供男性帽子、領結、吊帶和眼鏡等配件，無論是姐妹閨密或者情侶兩人出遊，都會有不同的體驗回憶。

業者更聘請攝影師，在飯店內取景，為參加的女客拍攝出旗袍寫真，並致贈5張照片電子檔以及現場提供1張印刷紀念照。

除了旗袍住房專案，業者正籌備一場下午茶旗袍派對，參加的女生有專屬造型師為每個人量身打造福和旗袍氣質的妝容與髮型，現場另有攝影師為賓客拍照。

有意報名者可致電與飯店業者查詢。訂房專線：06-3903000下午茶訂位專線：06-3903025

(中時)