天外飛來一隻貓！機車騎士失控撞路人
58歲黃姓女子4日下午6時許，騎重型機車行經新北市中和區景新街423巷，行駛過程中一隻貓突然從一旁屋頂跳下，直撲黃女臉部，導致機車不穩撞擊一旁婦人，婦人當場倒地，所幸僅尾椎疼痛無礙，婦人不願提出告訴雙方和解，警方呼籲，行經巷弄應減速慢行。
前年12月，31歲陳姓男子開車行經台中市沙鹿區光華路，為閃避衝到馬路上的一隻貓，車輛直接跨越雙黃線，迎面撞上機車騎士，導致騎士傷重身亡。日前，新北市中和區也發生一起因貓釀成的車禍案件，所幸婦人僅輕微受傷，未有生命危險。
據悉，黃女騎機車返家途中，行經中和區景新街423巷，突然一隻貓從一旁公寓屋頂跳下，迎面直撲黃女臉部，黃女重心向右偏移，機車直接撞上一旁行走的婦人，婦人當場倒地直呼，「好痛！」所幸經檢查後僅尾椎疼痛。
警方獲報到場，雙方願意和解婦人不願意提告。中和警分局交通分隊長許光震指出，行車過程中突發事件很多，應時刻保持警覺心，巷弄內貓、狗衝至道路的交通意外時有所聞，呼籲駕駛人行經巷弄時減速慢行，飼主若帶寵物外出，也應該用繩索牽好，避免寵物隨意亂跑釀禍。
律師張維倩指出，依據民法規定若貓為民眾所飼養，飼主未善盡管理責任，必須連帶賠償；若貓無人飼養，在車禍鑑定中，人類可以反應的時間約為0.25秒，如果貓迎面撲來的時間超過0.25秒，騎士必須負擔賠償責任，若時間低於0.25秒，騎士根本來不及反應，傷者可能無法求償。
(中時)
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