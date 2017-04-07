基市中正、百福國中 榮獲閱讀推手、磐石獎

書中自有黃金屋！教育部為鼓勵國中、小學師生重視閱讀力，每年舉辦閱讀磐石獎，以表彰閱讀推動績優學校，今年度基隆市中正、百福國中分別拿下「閱讀推手」「閱讀磐石」等兩獎項，基市府表示，希望兩校做為基隆市學校的標竿，將得獎經驗分享給其他師生學習。

中正國中老師方一娟以「讀書‧讀人‧讀世界」為主題，帶領學子從讀書中培養閱讀素養，進而能用包容的胸襟去「讀人」，再用心去關懷社會，最終能打開視野去「讀世界」，擁有寬廣的國際觀，此舉獲得教育部頒發閱讀推手個人組獎項。

另外百福國中平日推廣閱讀教育有成，讓學生參加「愛的樂讀飛行」方案，致力培養同學具有「閱讀培養、思考表達、傾聽關懷、實踐行動」等4項能力。

市府教育處表示，百福國中以閱讀為支點，帶動教學團隊的新思維，除了讓孩子將閱讀培養成平日的休閒習慣以外，最後也以閱讀拉升學科基本能力，增強學生們的學習動機與自信心，

教育處表示，此次閱讀獎全國共選出12所得獎學校，閱讀推手個人組則遴選出49位推動績效優異之個人教師，教育部也於5月26日在新竹市文化局演藝廳進行公開表揚，獲獎學校將得到獎勵金20萬元，未來可以運用在圖書設備的補助，希望藉此讓孩子自然的愛上閱讀，以「悅讀」為習慣，共創更優質教育品質。

(中時)