陸鴨血加工廠添化學劑 體積膨脹3倍

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中國大陸江蘇省南京市一個鴨血製品加工據點存有食安隱患。不僅現場髒亂不堪，臭味十足，工人在原料裡添加水、氯化鎂和消泡劑後，鴨血的體積可膨脹3倍以上。

上海澎湃新聞援引江蘇公共新聞頻道「熱銷鴨血背後的秘密」報導，曝露出南京一家鴨血製品加工據點的食安問題，相關部門已介入調查。

陸媒5日走訪這家鴨血加工據點，發現現場一桶桶的鴨血上層漂浮著一層白物質，並伴隨著腥臭味，現場環境髒亂不堪。

讓人質疑的是，既然是純鴨血，為何要再加入氯化鎂、消泡劑等？鴨血加工據點的工人說，加入氯化鎂和消泡劑可消毒。

媒體發現，加入水、氯化鎂和消泡劑後，鴨血的體積可膨脹3倍以上。

鴨血生產據點的負責人說，這個生產據點的鴨血生意一直很好，每天生產將近200桶。不過，執法人員到達現場，要求看鴨血檢疫資料時，負責人卻拿不出來。相關部門已介入調查。1060407

(中央社)