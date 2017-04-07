陸鴨血加工廠添化學劑 體積膨脹3倍
中國大陸江蘇省南京市一個鴨血製品加工據點存有食安隱患。不僅現場髒亂不堪，臭味十足，工人在原料裡添加水、氯化鎂和消泡劑後，鴨血的體積可膨脹3倍以上。
上海澎湃新聞援引江蘇公共新聞頻道「熱銷鴨血背後的秘密」報導，曝露出南京一家鴨血製品加工據點的食安問題，相關部門已介入調查。
陸媒5日走訪這家鴨血加工據點，發現現場一桶桶的鴨血上層漂浮著一層白物質，並伴隨著腥臭味，現場環境髒亂不堪。
讓人質疑的是，既然是純鴨血，為何要再加入氯化鎂、消泡劑等？鴨血加工據點的工人說，加入氯化鎂和消泡劑可消毒。
媒體發現，加入水、氯化鎂和消泡劑後，鴨血的體積可膨脹3倍以上。
鴨血生產據點的負責人說，這個生產據點的鴨血生意一直很好，每天生產將近200桶。不過，執法人員到達現場，要求看鴨血檢疫資料時，負責人卻拿不出來。相關部門已介入調查。1060407
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。