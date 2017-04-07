一例一休後 休息日沒給加班費申訴最多
根據勞動部職業安全衛生署統計，從一例一休上路以來，接獲251件次「雇主休息日未給付加班費」的申訴最多，其次為210件次「未實施一例一休」。
勞動部今天召開106年度第2次勞動行政首長聯繫會報，根據會中勞動部職業安全衛生署的報告，統計勞工在去年12月23日至今年3月26日期間，勞工打電話至1995專線申訴第一名為「雇主休息日未給付加班費」，共有251件次。
其次為「未實施一例一休」210件次、「未依規定給予特別休假」166件次、「未給予休息日工資」39件次、「未提供工資各項目計算明細」37件次。
業界反映的主要意見為放寬加班工時上限、工時縮減，配套不完整、休息日加班費的給予標準過高，增加經營成本、人力招募困難，勞力嚴重缺乏跟放寬外勞僱用限制。
為了讓外界適應一例一休，從4月起進入輔導期。職安署將辦理臨場輔導、集體輔導跟申請輔導等，並會請地方主管機關定期回報成果跟所遇問題，進行滾動式檢討執行方式。1060407
(中央社)
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