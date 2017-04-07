高階警員56人調動 10日交接上任

我要評比

警政署因應警察勤、業務需要，職務等階最高列警正一階（第四、五序列）重要警職共56人，進行職務調動，預計10日統一交接到任。

警政署長陳國恩邀集各單位主管，根據品操學能、工作績效、職期與地區調任等職務遷調原則，並考量現職人員眷居處所等因素通盤檢討調整。

其中台北市部分，北市警察局督察謝宗宏，調任國道公路警察局督察長、內湖分局組長林建良陞任南投縣警察局信義分局長；北市刑事警察大隊隊長許再周，陞任宜蘭縣警察局三星分局分局長；宜蘭縣警察局副局長莊新章、林振華，分別調任北市警局督察以及新北市警察局督察。1060407

(中央社)