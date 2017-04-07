居住正義論壇 柯文哲：都更要大幅改革

台北市政府今天舉行「居住正義論壇第三場」，台北市長柯文哲會後總結說，都更像不可能的任務，所以要大幅改革；市府執行都更時會注意居住正義，保障同意戶和不同意戶權益。

台北市都市發展局下午在晶華酒店舉行「居住正義論壇第三場」，柯文哲會後作總結時說，論壇結束後，北市會研擬方案並和產業界確認，都市更新要處理，但仍然做的很慢。若依照目前狀況執行，需要很長一段時間才能完成都更，就像是不可能的任務，所以要大幅改革。

柯文哲說，市府執行都更時會注意居住正義，保障同意戶和不同意戶的權益，政府是要保護每個國民，更要讓每個人都有好的居住環境。

他舉例，市府近期推動居家醫療政策，有1位中風15年的病患家中，發現所住的公寓因沒電梯，15年從未離開家，也很難到醫院看診。

柯文哲提到，這樣的情形在台灣不是特例，民眾只看到健保發達、掛號費用低，卻沒人注意因無法離家求診的病患，目前最大問題就是沒空間，人口老化、防災、公共空間都要透過都更解決。

他說，感謝私部門提出組成都更法律扶助想法，不僅能協助居民，更能讓公務員安心執行公務，會交辦副市長林欽榮繼續組專案小組，解決長久問題，讓北市都更往前走。1060407

(中央社)