南投省道遍布砂石 騎士險遭遊覽車撞

南投省道今天發生疑砂石車散落砂石，導致外線車道遍布砂石而封閉，有老婦騎機車為閃避砂石，險遭後方遊覽車追撞，所幸最後無人摔車受傷。

南投縣政府警察局集集分局今天下午1時50分獲報，省道台16線集集鎮往名間鄉方向、新集集隧道出口處，外車道路面遍布砂石粒，長達300公尺，隘寮派出所接獲勤務中心轉報，下午2時派員警到場警戒、疏導。

由於砂石粒密集遍布路面，機車騎士行經恐摔倒，員警以三角錐封閉外線車道，指揮路過汽車、機車減速，有機車騎士以為警察臨檢，減速往員警靠近，聽到提醒「路面有砂石」才發覺，直向員警道謝，也有騎機車老婦往內車道閃躲砂石，險遭遊覽車追撞。

員警推測，應是路過砂石車的後車斗擋板栓子鬆開，才導致砂石外洩，後來駕駛發現或民眾告知，砂石車停靠路邊栓緊後斗，因此砂石遍布約300公尺即停止，未沿路持續散落，不過此路段無監視器，難以對砂石車開罰，若有民眾提供行車記錄器佐證，就可順利開罰。

道路養護單位為公路總局第二區養護工程處，委外廠商下午3時10分到場，先用鼓風機集中砂石，再以人力用鏟子清除，由於砂石遍布範圍長、數量密集，推測最少需時2個小時才能清除完畢。

省道台16線水里鄉、集集鎮路段，直到省道台3線名間鄉路段，是砂石車行駛要道，往來產生的揚塵、空氣污染，讓民眾怨聲載道，偶而還有砂石掉落路面，不過像今天散落大片砂石粒，導致整個外線車道封閉，處理人員也坦言「狀況少見」。1060407

(中央社)