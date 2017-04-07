頂超馬國羽球賽 戴資穎驚險進4強

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世界排名第1的台灣羽球女將戴資穎今天在BWF頂級超級系列賽等級的馬來西亞公開賽，與對手激戰69分鐘後，才以2比1勝出，驚險進擊4強。

世羽聯（BWF）頂級超級系列賽等級（World Superseries Premier），總獎金60萬美元（約新台幣1837萬元）馬來西亞公開賽（CELCOM AXIATA MalaysiaOpen），當地時間4日起在馬來西亞的古晉進行。

戴資穎今天花費69分鐘，才以21比17、20比22、24比22擊敗世界排名12名，中國大陸19歲新秀陳雨菲，驚險闖進4強。

在晉級4強後，戴資穎下一場比賽將對上韓國女將成池鉉。1060407

(中央社)