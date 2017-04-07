美軍轟炸前 敘利亞基地戰機據報已撤離

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黎巴嫩馬雅丁電視台報導，美國今晨以飛彈攻擊敘利亞空軍基地前，敘國軍隊已下令撤離基地大部分戰機。俄媒則說，基地所有飛機都毀於轟炸行動。

馬雅丁電視台（Al-Mayadeen）的快訊說，這項報導是根據「有關消息」。

美國國防部表示，在對敘利亞政府軍空軍基地發動大規模軍事行動前，已對俄羅斯發出警告。

五角大廈發言人、海軍上校戴維斯（Jeff Davis）說：「在發動攻擊前，已使用消除衝突的電話線通知俄國軍方。」他指的是特殊的軍事熱線。

路透社報導，敘利亞新聞部長土魯朱曼（Ramez Turjman）表示，美國轟炸敘國荷姆斯省（Homs）謝拉特（Shayrat）空軍基地的行動是「有限的」；他不認為軍事行動會進一步升高。

土魯朱曼接受敘利亞國營電視台電話訪問時說：「我相信這次攻擊在時間和空間上都是有限的，外界也如此預期。」

美國今天清晨對敘利亞一處空軍基地發射數十枚巡弋飛彈。美國表示，這個基地本週對平民進行了化武攻擊。美國轟炸行動迅速引來俄羅斯的尖銳批評。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）引述謝拉特基地工作人員報導，美國巡弋飛彈攻擊行動，對基地造成了「巨大」損害。

未具名的工作人員告訴俄羅斯新聞社：「基地所有飛機都取消了行動。我敢說所有飛機都被炸毀了。」

俄新社引述敘利亞電視台報導，基地大火目前仍持續中。（譯者：中央社周慧盈）1060407

(中央社)